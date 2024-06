Bimbo di 3 anni investito da un’auto a Brescia, portato in ospedale in codice rosso

Un bambino di tre anni è stato portato all’ospedale Civile pediatrico in codice rosso dopo essere stato investito da un’auto in viale Sant’Eufemia, all’imbocco con viale Bornata, mentre era in bicicletta seduto sul seggiolino con sua mamma di 39 anni, anche lei rimasta leggermente ferita.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che l’automobilista si sia fermato per far passare un pedone sulle strisce pedonali: ripartendo non si sarebbe accorto della bicicletta che sopraggiungeva. Sul posto il personale sanitario, la Polizia locale e la Guardia di Finanza.

L’incidente è avvenuto attorno alle 17 e la strada è stata chiusa per permettere il soccorso del piccolo e i rilievi: inevitabili gli effetti sul traffico, con lunghe code in tutte le aree limitrofe a quelle dell’investimento.