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Michelle Hunziker a Gardaland: relax e adrenalina insieme alle figlie

La conduttrice televisiva si è concessa con grande disponibilità agli ospiti, tra selfie e battute
Michelle Hunziker sorridente a Gardaland
Michelle Hunziker sorridente a Gardaland

Michelle Hunziker ha scelto Gardaland per concedersi alcune ore di spensieratezza insieme agli affetti più cari, tra cui le figlie Sole e Celeste.

Tra adrenalina e relax, la conduttrice si è divertita fra le principali attrazioni del parco, con una particolare predilezione per le esperienze acquatiche come «Fuga da Atlantide».

Durante la visita, Hunziker si è concessa con grande disponibilità agli ospiti che l’hanno riconosciuta, scattando selfie e scambiando battute con cordialità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Michelle HunzikerGardalandPeschiera del Garda
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