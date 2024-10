Mezzo pesante si ribalta in A4: autostrada bloccata verso Milano

Il ribaltamento di un mezzo pesante in A4 tra i caselli di Peschiera e Sirmione in direzione Milano sta paralizzando la circolazione sull'arteria autostradale. Al momento il tratto di A4 risulta chiuso per consentire le operazioni di soccorso.

Un autoarticolato avrebbe perso uno dei due container, che ha riversato il carico di ramaglie sull'asfalto.

I soccorsi

I mezzi di soccorso sono giunti sul posto, mentre la gestione del traffico è affidato alla Polizia Stradale di Verona Sud, competente per quel tratto di A4. Il conducente del mezzo pesante, un uomo di 38 anni, è stato soccorso e trasportato in ambulanza in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Da una primissima ricostruzione pare che non ci siano altri mezzi coinvolti. Le operazioni per lo sgombero e la pulizia della carreggiata si profilano lunghe e laboriose.