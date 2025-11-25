Metropolitana ferma tra Lamarmora e Sant’Eufemia
Brescia Mobilità fa sapere di aver attivato il servizio sostitutivo con autobus per quella tratta
La metro di Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA
La metropolitana non è attualmente attiva nel tratto che collega la stazione di Lamarmora al capolinea di Sant’Eufemia-Buffalora. Per far fronte al disservizio, si apprende dal sito di Brescia Mobilità, è stato attivato il servizio sostitutivo con autobus.
La metro viaggia invece regolarmente tra Lamarmora e il capolinea di Prealpino.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.