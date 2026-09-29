Il Vescovo alla Polizia: «La vostra forza abbracci mitezza e rispetto»

Ha parlato del lavoro del poliziotto come di una missione e di un bene da difendere come il patrono San Michele Arcangelo il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada celebrando in duomo la Santa Messa per il patrono della Polizia di Stato. Nel corso dell’omelia ha ricordato la necessità, a volte, «dell’uso della forza che non è violenza» , e ha poi ricordato l’importanza della virtù della mitezza.
«Può la forza dell’ordine essere mite? Si può essere forti, ma nel rispetto della dignità della persone, avendo un impegno costante sul fronte della dignità di chi subisce il reato, ma anche di chi lo compie. Il colpevole non va solo condannato, va salvato e riscattato, dice il Signore. Le forze dell’ordine hanno rispetto della gente perché le persone capiscono che operano nel rispetto di tutti».