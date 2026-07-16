Cucina e solidarietà, il mese della Carità torna ai Piani di Lò

Fino al 30 agosto il Rifugio Alpini ai Piani di Lò torna a essere uno dei punti di riferimento dell’estate di Bione, grazie al tradizionale «Mese della Carità», promosso dall’Oratorio delle Ande insieme agli Alpini del gruppo locale. Per quasi due mesi, infatti, il rifugio ospiterà un ricco programma di appuntamenti tra cucina, attività per famiglie, musica, escursioni e momenti di incontro, mantenendo al centro l’obiettivo che da sempre caratterizza l’iniziativa: sostenere le missioni dell’Operazione Mato Grosso, impegnata da decenni ad aiutare i bambini e le comunità più povere delle Ande peruviane. L’intero ricavato delle iniziative sarà infatti devoluto ai progetti di solidarietà portati avanti in Perù.
Per tutta l’estate la cucina resterà aperta ogni giorno, sia a pranzo sia a cena, accogliendo escursionisti e visitatori con un menù sempre disponibile a base di paste, ricchi taglieri e l’immancabile pane e salamina. Nei fine settimana, però, saranno i piatti di diverse tradizioni a richiamare gli appassionati della buona tavola.
Il calendario
Il calendario propone lo spezzatino di cervo con polenta il 19 luglio, il Tortel di patate della Val di Non il 26 luglio, la polenta carbonera il 2 agosto, il manzo all’olio l’8 agosto e la paella il giorno successivo. A Ferragosto «Lasagnata e Pic-Nic», il 16 toccherà alla carne salada. Chiusura domenica 30 agosto coi Pici all’Aglione. Spazio anche alle famiglie con i «Lab X Bambini», in programma dalle 15 alle 17, che abbineranno laboratori creativi e merenda.
Tra gli appuntamenti figurano «Mi racconti una storia?» il 28 luglio, «Arte al pascolo» il 30 luglio e una giornata interamente dedicata ai più piccoli il 12 agosto. Non mancheranno inoltre il torneo misto di beach volley del 18 luglio e le tradizionali feste di San Vigilio e di San Bernardo, momenti che uniscono la comunità nel segno della convivialità. Il rifugio resterà aperto tutti i giorni fino alla fine di agosto e, nel mese di settembre, continuerà ad accogliere gli ospiti nei fine settimana a pranzo. Tutto da prenotare telefonando allo 0365.224828.