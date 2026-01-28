Giornale di Brescia
Meloni, la situazione a Niscemi vista di persona è ancora più impattante

ROMA, 28 GEN - La situazione della frana a Niscemi "vista di persona è ancora più impattante di immagini che già sono abbastanza significative". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla riunione a Catania sull'emergenza maltempo, come si vede in un video diffuso da Palazzo Chigi. "Ho approfittato per recarmi a Niscemi, che pure sorvolavo e poi ho deciso alla fine di scendere per andare a parlare col sindaco perché lì la situazione è particolarmente complessa oggettivamente - ha spiegato -. Abbiamo fatto un punto di situazione con il sindaco e con la Protezione civile".

