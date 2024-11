Medici di famiglia bresciani: «Noi fannulloni? È ora di dire basta»

Alcuni dottori e dottoresse hanno aderito al flash mob organizzato dalla Simg: usano i social per denunciare il mancato riconoscimento di impegno e professionalità

2 ' di lettura

La dottoressa Domenighini

Medici di base additati come «fannulloni»? «È ora di dire basta». Aderendo a un flash mob organizzato dalla Simg, anche alcuni medici di medicina generale bresciani hanno utilizzato i social per richiamare l’attenzione sul «mancato riconoscimento dell’impegno e della professionalità con cui la stragrande maggioranza degli esponenti della nostra categoria svolge quotidianamente l’attività». L’hanno fatto pubblicando in rete alle 13.30 di ieri la fotografia di un cartello con la scritta «E se il t