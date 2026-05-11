Medaglia d’oro a Londra per il «GinAro blue» di Luca Scaroni

Il prodotto vincitore che Scaroni ha presentato alla gara, valutato da giurati esperti che assaporavano alla cieca i gin in competizione per essere super partes, ha la «peculiarità di cambiare colore, diventando lilla con l’aggiunta di acqua tonica».

Scaroni nel 2021 ha avviato una florida produzione e vendita di distillati e liquori di casa a Castenedolo: «Questo traguardo è stato per me un’immensa emozione – dice –: ora il mio gin rappresenterà l’Italia nello step successivo, gareggiando con gli altri prodotti premiati degli altri paesi».

Il bagaglio culturale

Da cinque anni a questa parte le soddisfazioni per l’imprenditore, classe 1987, non sono mancate e sono arrivate a seguito di una fase della vita dedicata a viaggiare, tra Cambogia, Malesia, Thailandia, Singapore, che hanno insegnato a Luca la cultura del gusto che vige in quelle terre esotiche.

«Ho conosciuto le piantagioni, ho imparato che esistono molti più frutti, erbe officinali, spezie e sapori di quelli che immaginiamo e che ciascuno di essi, a suo modo, ha delle proprietà specifiche. Tutto questo bagaglio l’ho riportato con me a Brescia e ho iniziato a produrre un gin che raccontasse tutto questo, ampliando poi la mia produzione anche ad altro, come ad esempio liquori; a tutto questo ho abbinato infine oggetti realizzati ad hoc, come bomboniere, accessori o gadget».