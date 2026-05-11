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Medaglia d’oro a Londra per il «GinAro blue» di Luca Scaroni

Il distillato ideato da Luca Scaroni a Castenedolo ha vinto la medaglia d'oro ai prestigiosi World Gin Awards nella categoria «Colour-changing gin»
Elisa Cavagnini
Luca Scaroni col suo gin, «GinAro blue»
Luca Scaroni col suo gin, «GinAro blue»

«GinAro blue», prodotto ideato da Luca Scaroni, in arte «Aro», ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria «Colour-changing gin» al prestigioso concorso londinese «Word Gin Awards».

Il prodotto vincitore che Scaroni ha presentato alla gara, valutato da giurati esperti che assaporavano alla cieca i gin in competizione per essere super partes, ha la «peculiarità di cambiare colore, diventando lilla con l’aggiunta di acqua tonica».

Scaroni nel 2021 ha avviato una florida produzione e vendita di distillati e liquori di casa a Castenedolo: «Questo traguardo è stato per me un’immensa emozione – dice –: ora il mio gin rappresenterà l’Italia nello step successivo, gareggiando con gli altri prodotti premiati degli altri paesi».

Il bagaglio culturale

Da cinque anni a questa parte le soddisfazioni per l’imprenditore, classe 1987, non sono mancate e sono arrivate a seguito di una fase della vita dedicata a viaggiare, tra Cambogia, Malesia, Thailandia, Singapore, che hanno insegnato a Luca la cultura del gusto che vige in quelle terre esotiche.

«Ho conosciuto le piantagioni, ho imparato che esistono molti più frutti, erbe officinali, spezie e sapori di quelli che immaginiamo e che ciascuno di essi, a suo modo, ha delle proprietà specifiche. Tutto questo bagaglio l’ho riportato con me a Brescia e ho iniziato a produrre un gin che raccontasse tutto questo, ampliando poi la mia produzione anche ad altro, come ad esempio liquori; a tutto questo ho abbinato infine oggetti realizzati ad hoc, come bomboniere, accessori o gadget».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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ginWord Gin AwardsLuca ScaroniGinAro blueCastendolo
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