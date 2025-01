A Mazzano interventi di manutenzione per il verde pubblico

Le aree verdi del paese si rifanno il look con nuove dotazioni e con spazi dedicati agli amici a quattro zampe. I prossimi mesi saranno segnati da interventi di manutenzione e valorizzazione per alcune zone del Comune di Mazzano, con lavori programmati un po’ in tutte le frazioni.

Dove

A essere interessata da un importante intervento sarà la superficie esterna del cimitero di Molinetto, tra le più colpite dal maltempo nel luglio ’23. A seguito dal violentissimo vento che aveva sferzato la zona, quasi tutti i cipressi che puntellavano il perimetro erano stati abbattuti, tanto nella parte antistante il camposanto (sei quelli risparmiati dalla furia delle raffiche), quanto sul lato ovest, che aveva visto l’intero filare riverso al suolo.

«Con fondi propri del Comune – spiega l’assessore Roberto Toninelli – andiamo ora a ripristinare l'area del piazzale, procedendo alla piantumazione di nuovi cipressi che, unitamente agli esistenti, porteranno le alberature a ventidue. Le operazioni, già deliberate, prevedono un costo di circa 30mila euro e saranno attuate verosimilmente in primavera, quando ci saranno le condizioni meteo adeguate. Al ripristino del filare sul lato ovest, si procederà invece in un secondo momento».

Progetti

Oltre a tali lavori, ve ne saranno altri che riguarderanno i parchi e che saranno eseguiti entro la primavera. «Stiamo ragionando su progetti a lungo termine, ma alcuni si andranno a concretizzare già prossimamente, e porteranno alla realizzazione di due aree cani, una a Ciliverghe e l’altra a Molinetto, una terza inoltre sarà allestita più avanti anche nella zona dell’Oasi del Pescatore».

Nello specifico gli spazi dedicati allo sgambamento degli amici a quattro zampe, che verranno attrezzati anche con fontanelle, troveranno collocazione l’uno dietro a via Gambara, dove si conclude la nuova pista ciclabile, l’altro nelle vicinanze della casa degli alpini di Molinetto.

Sport e dintorni

«Nel parco della zona artigianale saranno poi posizionate due porte da calcio – prosegue Toninelli – e altrettanto verrà fatto all’interno del parco Diamante, a Ciliverghe. Di quest’ultimo sarà inoltre sistemato lo spazio del conferimento rifiuti, con una conseguente miglioria dell’ingresso». Anche in questo caso le operazioni saranno coperte con fondi propri del Comune.