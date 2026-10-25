Mazzano, droga in casa: arrestati un uomo e una donna

Un uomo di 48 anni e una donna di 49 sono stati arrestati a Mazzano con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Nell’abitazione i carabinieri di Brescia e Botticino hanno sequestrato sostanze stupefacenti, denaro e materiale per confezionare le dosi.
L’intervento è scattato nelle prime ore del mattino di ieri, sabato 24 ottobre, durante un controllo nei confronti del 48enne, già sottoposto agli arresti domiciliari. I militari hanno trovato nell’abitazione anche la donna e hanno proceduto alle perquisizioni.
Sequestro
Sono stati sequestrati 22 grammi di hashish, 4,69 grammi di Mdpv, una sostanza stupefacente sintetica, e 320 euro in contanti. I carabinieri hanno inoltre trovato un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Durante le verifiche sono stati recuperati anche un machete e una pistola ad aria compressa con il tappo rosso abraso.
Su disposizione dell’autorità giudiziaria, i due sono stati trattenuti in caserma in attesa della direttissima.