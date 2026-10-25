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Mazzano, droga in casa: arrestati un uomo e una donna

Sequestrati hashish, Mdpv, contanti e materiale per confezionare le dosi. Trovati anche un machete e una pistola ad aria compressa.
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

La droga e il materiale sequestrati dai carabinieri
La droga e il materiale sequestrati dai carabinieri

Un uomo di 48 anni e una donna di 49 sono stati arrestati a Mazzano con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Nell’abitazione i carabinieri di Brescia e Botticino hanno sequestrato sostanze stupefacenti, denaro e materiale per confezionare le dosi.

L’intervento è scattato nelle prime ore del mattino di ieri, sabato 24 ottobre, durante un controllo nei confronti del 48enne, già sottoposto agli arresti domiciliari. I militari hanno trovato nell’abitazione anche la donna e hanno proceduto alle perquisizioni.

Sequestro

Sono stati sequestrati 22 grammi di hashish, 4,69 grammi di Mdpv, una sostanza stupefacente sintetica, e 320 euro in contanti. I carabinieri hanno inoltre trovato un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Durante le verifiche sono stati recuperati anche un machete e una pistola ad aria compressa con il tappo rosso abraso.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, i due sono stati trattenuti in caserma in attesa della direttissima.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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