Mazzano abbraccia i suoi Alpini: un secolo di servizio e solidarietà

Gratitudine e orgoglio, per chi c’era prima ed «è andato avanti», per chi c’è ora e continua la storia, nel solco di un’eredità che racconta di valori forti e saldi, di servizio, di solidarietà e amicizia.
Sono questi i sentimenti che hanno pervaso la sfilata per i cento anni di fondazione del Gruppo Alpini di Mazzano, svoltasi questa mattina tra strade e vie vestite di tricolore, e tra i sorrisi e gli applausi delle persone che, senza farsi scoraggiare dal caldo torrido, ne hanno atteso il passaggio lungo i marciapiedi, affacciandosi a finestre e balconi.
La giornata
Oltre cinquanta i gruppi amici presenti, arrivati da tutta la provincia con i loro vessilli per condividere la giornata, e con loro autorità civili, religiose e militari. «Il centenario è qualcosa che si può vivere una volta sola, il che dà misura di quanto sia pesante questo evento – ha sottolineato il capogruppo Mauro Scarpari –. È il coronamento di tutto quanto fatto negli anni: abbiamo realizzato tantissime cose, come del resto in questa settimana che ci ha portato alla sfilata».
L'avvicinamento al corteo, infatti, era stato preceduto dall'inaugurazione della targa dedicata al centenario nella sede delle penne nere. E negli ultimi giorni c’è stata l'intitolazione del «Parco degli alpini» e la dedicazione della chiesetta.
«Mi auguro che ci sia un prosieguo – ha poi continuato Scarpari – molti di noi tra un po' di anni non ci saranno più, spero che i giovani possano prendere coscienza di quanto fatto e possano raccogliere il testimone».
Sul territorio
Che con sé porta per altro il vissuto di un intero territorio: «Questo centenario ci ha offerto l'opportunità di ripercorrere un secolo di storia, di servizio e di amicizia – ha ricordato il sindaco Ferdinando Facchin – e di riscoprire il contributo che generazioni di Alpini hanno dato alla crescita del nostro paese. Il segno più autentico che lasciano sul territorio va oltre le opere: è la comunità che, con il loro esempio, aiutano ogni giorno a costruire. Con la forza della memoria, con l'amore per il nostro territorio e con l'attenzione verso le persone, dunque, continuiamo insieme questo cammino».
«Cent'anni vanno celebrati – ha fatto eco Enzo Rizzi, presidente dell'Ana Brescia – gli alpini di Mazzano sono sempre stati vicini alla cittadinanza, in maniera silenziosa, discreta, ma sempre pronti a darsi da fare in caso di bisogno, di necessità, e la cosa bella è che, in questo giorno, la cittadinanza è al loro fianco. Che questo traguardo importante sia anche base di partenza perché insieme si possa tornare a fare grande questa nostra meravigliosa Italia».