A Mazzano 2 morti di legionella a dicembre, Ats: «Nessuna correlazione»

A Mazzano si continua a parlare di legionella. Tra i cittadini la preoccupazione è alimentata da voci che parlano anche di decessi dovuti all’infezione. Decessi confermati da Ats, che però precisa: «Sono due, avvenuti a dicembre, e non correlati tra loro».

Scuole

Già nei giorni scorsi avevamo riferito dell’apprensione derivante da controlli preventivi in atto nelle scuole del territorio, controlli che il primo cittadino Ferdinando Facchin ha chiarito essere di normale routine e rispetto ai quali, essendo emersi valori appena oltre la soglia su un paio di rubinetti alla scuola dell’infanzia di Ciliverghe e alla primaria della frazione (tutti gli altri edifici comunali avevano dato esito negativo), vi erano in atto operazioni ulteriori. Nello specifico, per riportare i valori entro i limiti, si era proceduto a shock termico, come previsto dai protocolli, e si è ora in attesa degli esiti.

Una certa inquietudine però permane per quanto concerne gli ambienti privati, quindi per situazioni sconnesse delle precedenti. E questo anche perché in paese si rincorrono le voci che indicherebbero più decessi come derivanti proprio dalla legionella. Sulla questione abbiamo quindi interpellato Ats Brescia che rassicura in merito, garantendo che il comune non è ad oggi attenzionato, poiché non vi sono risultanze statistiche ed epidemiologiche indicative di criticità.

La situazione

Nel 2025 in tutto il territorio di competenza di Ats Brescia (che comprende la nostra provincia, Valcamonica esclusa) sono stati riscontrati oltre 150 casi complessivi, sei dei quali nel comune di Mazzano. Tra questi, due persone sono decedute a dicembre.

Entrambe anziane e presentanti anche altre patologie concomitanti gravi, non avevano tuttavia legami tra loro, abitavano in zone distanti e non avevano frequentazioni di ambienti comuni, motivo per cui non risulta alcuna correlazione tra i due casi di decesso.

Quanto alle altre quattro persone con legionella, anche queste non sono accomunate da relazioni di domicilio né da frequentazioni degli stessi luoghi, e i vari casi si sono verificati in periodi diversi dell’anno.