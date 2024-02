Maxi tamponamento in A21, indagate cinque persone

Cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati per il maxi tamponamento provocato dalla forte nebbia in A21 del 5 febbraio scorso. In quell’incidente sono morti Pietro Pelucchi, 76 anni, e Antonella Mombelli, 69 anni, coniugi di Pontevico.

Un atto «dovuto» che permetterà ai conducenti coinvolti nell’incidente – un camionista e quattro automobilisti – di presiedere agli accertamenti tecnici disposti dalla Procura. I cinque devono rispondere di duplice omicidio stradale colposo e lesioni.

In tutto nel tamponamento erano state coinvolte 64 persone: 18 erano state portate in ospedale in codice giallo, 30 in verde, mentre 14 non avevano avuto bisogno di ricovero.