Maxi cura contro gli allagamenti a Cellatica: opere da 433mila euro

Alla luce dei forti eventi alluvionali che hanno colpito Cellatica e l’hinterland lo scorso giugno, l’Amministrazione comunale ha annunciato un piano di interventi strategici per migliorare la sicurezza del reticolo idrico e prevenire futuri rischi di esondazione. Questi lavori, finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), interesseranno tre punti critici del territorio comunale e avranno un costo di 433mila euro.

I fatti

Durante i violenti rovesci di inizio estate, Cellatica aveva subìto allagamenti significativi in diverse aree, tra cui la zona Fantasina, la zona industriale e l’area di Montebello a nord del comune. Questi eventi meteorologici eccezionali hanno messo in evidenza la necessità di un potenziamento delle infrastrutture idrauliche locali per tutelare residenti e imprese.

Secondo quanto dichiarato dal sindaco Marco Marini, già a settembre sarà indetta la gara per l’avvio dei lavori, che si concentreranno principalmente su tre opere finanziate dal Pnrr, finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico.

Maltempo, allagamenti a Cellatica - Foto © www.giornaledibrescia.it

Il progetto più significativo prevede la realizzazione di una vasca di laminazione tra via Manzoni e via Paolo VI, su un terreno di proprietà comunale. La vasca avrà la funzione di raccogliere e trattenere l’acqua in eccesso che potrebbe defluire dalle colline circostanti in caso di nuovi episodi alluvionali, riducendo così il rischio di allagamenti.

Un secondo intervento riguarderà la costruzione di una vasca di raccolta dell’acqua in via Montebello alta. In questa zona, si realizzerà una vasca per mitigare l’afflusso di acqua nel torrente Ugolo nei periodi di pioggia intensa. Sarà installata inoltre una griglia di un metro di profondità, progettata per evitare che via Montebello venga nuovamente allagata.

Drenaggio

Infine, un terzo progetto sarà realizzato in via Castagneti, nei pressi dell’ex strada provinciale. Qui, si interverrà per migliorare il sistema di raccolta delle acque provenienti da via Castagneti e via Fantasina, sostituendo il tubo esistente con una nuova infrastruttura, andando così a risolvere un problema di drenaggio che affligge l’area da tempo. Il sindaco Marini ha sottolineato che questi lavori rappresentano un importante passo in avanti verso una gestione più efficiente e sicura delle risorse idriche di Cellatica, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.