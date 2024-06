Maltempo, a Cellatica allagate la zona industriale e la Fantasina

Le forti piogge delle ultime ore hanno colpito anche Cellatica, provocando allagamenti sia nella zona Fantasina sia in quella industriale, e creando disagi a residenti e aziende.

Il sindaco Marco Marini ha riferito che i vigili del fuoco, supportati da Polizia locale e Ufficio Tecnico comunale, sono intervenuti alla Fantasina per liberare una caditoia e un chiusino ostruiti, che impedivano il corretto deflusso dell'acqua. Anche nella zona industriale l’acqua ha invaso le aree e sono stati necessari interventi a supporto delle aziende. In entrambi i casi, la situazione è ora in via di risoluzione.

Via Badia, a sud del paese, è stata la zona più colpita. La convergenza di tre torrenti – il Vaila e La Canale provenienti da Gussago e Brione, e il Solda dalle colline di Cellatica e Sant'Anna – ha subito una massiccia ondata di piena, che intorno alle 10 di ieri mattina ha superato gli argini, causando lo straripamento del corso d'acqua. Il personale delle aziende colpite ha iniziato fin dal mattino a ripulire dal fango gli scantinati e le aree dove sono custoditi i macchinari.