Forte temporale su Brescia e provincia: grandine, pioggia e vento

Un forte temporale, atteso dalle previsioni meteo, si è abbattuto questo pomeriggio sulla provincia di Brescia, con forte vento, molta pioggia e una fitta grandinata che ha interessato diverse aree.

Dalle primissime informazioni pare che le aree più colpite siano state Sebino, Franciacorta –a Torbiato di Adro danneggiati lucernari di capannoni e in diverse attività artigianali l'acqua è entrata dalle coperture una volta che la grandine ha ostruito le grondaie – e Valcamonica , dove sono stati danneggiati tetti e automobili.

Non sono però state risparmiate nemmeno la Valtrompia e la città: qui attorno alle cinque grossi chicchi di grandine sono caduti dal cielo, con alcuni alberi che sono caduti a causa delle folate di vento, così come segnali stradali. Divelte anche finestre di abitazioni private. Una situazione complessa che si è registrata un po' in tutta la provincia, con particolari criticità a Rezzato e Gussago, dove il tronco di una pianta abbattuta dal vento ha bloccato nei pressi del Santuario della Stella la circolazione. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco che ha provveduto a tagliare il tronco con le motoseghe e sgomberare la carreggiata.

In provincia

Ma come si diceva un po' tutta la provincia è stata colpita dal maltempo: a Nave le strade si sono imbiancate e in molti punti l'acqua è ristagnata a bordo strada. A Serle sull'asfalto reso bianco dalla grandine è poi calata una notevole massa di acqua che ha trasformato la strada in un torrente. Lo stesso è accaduto al Villaggio Violino in città con delle strade allagate e a Urago Mella. A Capriolo l'acqua alta ha creato qualche difficoltà alò traffico entrando in alcuni casi in negozi a raso dei marciapiedi e nei garage. A Rodengo molta la grandine caduta che si accumulata a terra così come a Roncadelle e a Brescia due.

Fotogallery 3 foto La grandinata a Mompiano

A Mompiano i campi si sono addirittura imbiancati, quasi come fossero coperti da una coltre di neve. Grande impatto anche nella Bassa, soprattutto nelle aree industriali e artigianali.

Correnti fredde

(di Riccardo Paroni)

Loading video... I chicchi di grandine imbiancano la strada

L'ingresso di correnti fredde in quota ha favorito la formazione di un intenso sistema temporalesco, che a partire da Ovest ha investito il Bresciano. Protagonista assoluta, più che la pioggia, è stata come detto la grandine, localmente intensa e con chicchi di notevoli dimensioni. In maggio capita spesso di assistere a temporali e grandinate, ma quella di oggi merita indubbiamente una menzione speciale, come dimostrano le numerose foto giunte da città e provincia.