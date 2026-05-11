Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Forte temporale su Brescia e provincia: grandine, pioggia e vento

L’ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio, provocando disagi in particolar modo su Sebino e Franciacorta
Loading video...
La grandinata in centro a Brescia

Un forte temporale, atteso dalle previsioni meteo, si è abbattuto questo pomeriggio sulla provincia di Brescia, con forte vento, molta pioggia e una fitta grandinata che ha interessato diverse aree.

Loading video...
La grandinata in via Triumplina

Dalle primissime informazioni pare che le aree più colpite siano state Sebino, Franciacorta –a Torbiato di Adro danneggiati lucernari di capannoni e in diverse attività artigianali l'acqua è entrata dalle coperture una volta che la grandine ha ostruito le grondaie –  e Valcamonica, dove sono stati danneggiati tetti e automobili.

Non sono però state risparmiate nemmeno la Valtrompia e la città: qui attorno alle cinque grossi chicchi di grandine sono caduti dal cielo, con alcuni alberi che sono caduti a causa delle folate di vento, così come segnali stradali. Divelte anche finestre di abitazioni private. Una situazione complessa che si è registrata un po' in tutta la provincia, con particolari criticità a Rezzato e Gussago, dove il tronco di una pianta abbattuta dal vento ha bloccato nei pressi del Santuario della Stella la circolazione. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco che ha provveduto a tagliare il tronco con le motoseghe e sgomberare la carreggiata.

In provincia

Ma come si diceva un po' tutta la provincia è stata colpita dal maltempo: a Nave le strade si sono imbiancate e in molti punti l'acqua è ristagnata a bordo strada. A Serle sull'asfalto reso bianco dalla grandine è poi calata una notevole massa di acqua che ha trasformato la strada in un torrente. Lo stesso è accaduto al Villaggio Violino in città con delle strade allagate e a Urago Mella. A Capriolo l'acqua alta ha creato qualche difficoltà alò traffico entrando in alcuni casi in negozi a raso dei marciapiedi e nei garage. A Rodengo molta la grandine caduta che si accumulata a terra così come a Roncadelle e a Brescia due.

La grandinata a Mompiano
Fotogallery
3 foto
La grandinata a Mompiano

A Mompiano i campi si sono addirittura imbiancati, quasi come fossero coperti da una coltre di neve. Grande impatto anche nella Bassa, soprattutto nelle aree industriali e artigianali.

Correnti fredde

(di Riccardo Paroni)

Loading video...
I chicchi di grandine imbiancano la strada

L'ingresso di correnti fredde in quota ha favorito la formazione di un intenso sistema temporalesco, che a partire da Ovest ha investito il Bresciano. Protagonista assoluta, più che la pioggia, è stata come detto la grandine, localmente intensa e con chicchi di notevoli dimensioni. In maggio capita spesso di assistere a temporali e grandinate, ma quella di oggi merita indubbiamente una menzione speciale, come dimostrano le numerose foto giunte da città e provincia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
maltempoventograndinetemporaleBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...