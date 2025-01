Masso si stacca e finisce in una casa: chiusa la Sp669 a Ponte Caffaro

Un masso si è staccato dalla parete a monte della Provinciale 669, al chilometro 3+500 salendo da Sant’Antonio, finendo all’interno di un’abitazione a Ponte Caffaro. La strada è stata chiusa.

Lo smottamento è avvenuto questa notte. Il masso, del peso di diversi quintali, si è staccato dalla parete rocciosa, ha superato la sede stradale che unisce Sant’Antonio a Bagolino ed è precipitato fin dentro una casa che si trova all’ingresso dell’abitato di Ponte Caffaro, poco sopra la 237 del Caffaro.

Necessarie verifiche sulla stabilità della parete rocciosa (da Google Maps)

Per fortuna in casa in quel momento non c’era nessuno. La Provincia ha disposto la chiusura della Provinciale che sale a Bagolino, in attesa di ulteriori verifiche sulla stabilità della parete rocciosa, che avverranno in mattinata. Bagolino resta al momento raggiungibile solo dal Trentino, percorrendo la Cerreto-Riccomassimo.