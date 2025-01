Masso caduto a Ponte Caffaro, riaperta la Sp669 dopo la frana

È stata riaperta la Provinciale 669, chiusa questa notte al chilometro 3+500 in seguito alla caduta di un masso che, staccandosi dalla parete rocciosa, ha superato il manto stradale che unisce Sant’Antonio a Bagolino ed è precipitato all'interno di un’abitazione a Ponte Caffaro, senza causare feriti.

Il masso finito in un'abitazione a Ponte Caffaro - © www.giornaledibrescia.it

Per l’intera mattinata si è lavorato per la messa in sicurezza della zona interessata dalla frana. I tecnici hanno rimosso il materiale instabile, per scongiurare ulteriori frane, verificando la tenuta della parete rocciosa. La strada è stata poi ripulita e riaperta al traffico.