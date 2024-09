Massi sulla Gardesana: strada chiusa tra Riva e Limone fino a sabato mattina

La statale 45 bis Gardesana Occidentale è stata chiusa in via precauzionale dopo le 19 di oggi, venerdì 6 settembre, in territorio trentino, per la caduta di alcuni massi. Il cedimento, forse dovuto alle intense piogge delle scorse ore, si è registrato nel Comune di Riva, in prossimità della galleria Dei Titani.

Sono caduti massi di grosse dimensioni

Sono in corso sopralluoghi da parte dei tecnici del Servizio strade della Provincia Autonoma di Trento, per capire se in parete persistono altre criticità o se la statale potrà essere riaperta al traffico in tempi brevi.

Nel frattempo, come hanno comunicato i Vigili del Fuoco di Riva, la strada resterà stata chiusa al transito in via precauzionale in entrambi i sensi di marcia fino a sabato mattina. Non si circola tra Riva e Limone sul Garda.