«Massi sonori» a Nuvolera: la musica risuona nel cuore delle cave

Una gita serale diversa dal solito, tra i bianchi riflessi del marmo e l’eco della musica. È «Massi sonori, la musica che scolpisce il tempo», l’iniziativa che porterà il pubblico nel cuore delle cave di Nuvolera. Il tutto si svolge sabato 18 dalle 18, in via Valle con ritrovo al lavaggio degli autocarri all’inizio del bacino marmifero, dove ci sarà la partenza dell’itinerario, suddiviso in quattro tappe, che attraverserà, cave, depositi e spazi di lavori storici.
La serata, organizzata da Cristiana Manessi, assessore alla Cultura alla Biblioteca e Politiche giovanili, fa parte del palinsesto «Scenari di Marmo. Percorsi esperenziali nella Lombardia autentica» che unisce 5 comuni: Botticino, Serle, Paitone, Nuvolera e Rezzato, per valorizzare il distretto del marmo e le sue eccellenze, come il celebre vino Botticino Doc, frutto di un bando ed è supportata e finanziata dalla Regione.
Il percorso prevede quattro momenti musicali in quattro punti diversi del sito estrattivo. Un viaggio tra canti dedicati al paesaggio e al lavoro che da decenni plasma la pietra. Alle 18.15 nell’area Fassa Bortolo, il violinista Daniele Richiedei con «Frammenti di pietra», alle 19, al consorzio Marmisti, la Fenice Dance Academy in «Geometrie dell'anima: La pietra e il gesto», alle 19.45, nell’area Verde Molvina, Cecilia Carta Quintet in «Ceci and the Paper Moon» e alle 21.45 nella Cava F.lli Marangoni, l’appuntamento finale. Simona Severino e Riccardo Barba con il Collettivo Mocambo in «Incisioni. Notturno di Marmo e Luna».
La camminata si concluderà qui, a 300 metri dal punto di partenza, dove sarà aperto uno stand gastronomico offerto da varie associazioni e aziende locali. Si consiglia un abbigliamento consono, con scarpe da trekking; per chi non volesse effettuare tutto il percorso, potrà recarsi direttamente nella Cava, dove il buffet sarà aperto dalle 19.30.