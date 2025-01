Marmentino in lutto per la scomparsa di Davide Frola, papà e alpino

Padre, marito, imbianchino in proprio, alpino e cacciatore: Marmentino piange da giorni la precoce scomparsa di Davide Frola.

Il lutto

Conosciutissimo nel piccolo paese, il 41enne è mancato improvvisamente venerdì scorso: sulle cause della morte verrà fatta luce con l’autopsia. La notizia si è subito diffusa in valle, generando un’ondata di cordoglio e gettando nella disperazione i familiari. Frola lascia la compagna Nicole e i loro tre figli piccoli: Thomas, Filippo ed Isabel.

Il cordoglio

«Una notizia giunta come un fulmine a ciel sereno: lo ricordiamo come una persona umile ed appassionata di segugi e di caccia. Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia», hanno scritto gli amici del gruppo Pro Segugio la Leonessa Brescia. Frola era infatti noto per aver vinto numerosi trofei in gare per cani da seguita su lepre, oltre che per la sua attività di imbianchino.

«A nome mio personale e dell’Amministrazione, nella certezza di interpretare però il pensiero di tutta la comunità, mi sento solo di dire che desideriamo tutti stringerci attorno alla famiglia e, in modo particolare, alla compagna e ai figli, in questo momento difficile e doloroso per la perdita del caro Davide», ha commentato il sindaco Medaglia.