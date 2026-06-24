Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Marito e moglie spacciatori nella casa Aler: entrambi arrestati

La Polizia Locale li ha individuati in un appartamento di via Livorno. Il giudice ha disposto per loro l’obbligo di firma in caserma
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

La droga e il denaro sequestrati alla coppia
La droga e il denaro sequestrati alla coppia

Il loro appartamento, in uno dei palazzi di via Livorno, assegnatogli dall’Aler, era diventato il fortino dello spaccio. Lo usavano per ricevere i clienti, lo difendevano con un cane feroce e vi avevano installato delle cassaforti per tenere al sicuro le partite di spaccio.

In casa

Sono stati arrestati entrambi dalla Polizia Locale di Brescia i coniugi, marito e moglie bresciani, rispettivamente di 57 e 51 anni, che nell’alloggio ad uno dei piani più altri delle case popolari di via Livorno da tempo gestivano un’attività di spaccio di hashish e cocaina. Gli agenti hanno individuato l’appartamento seguendo i movimenti di alcuni tossicodipendenti del quartiere dopo che gli esposti di diversi residenti avevano segnalato la problematica dello spaccio nella zona.

Quando un cliente è stato fermato con addosso una dose di cocaina appena acquistata dalla coppia, è scattata la perquisizione dell’abitazione che ha portato alla luce 40 grammi di cocaina e 350 di hashish oltre a 1400 euro in contanti.  

Nel processo per Direttissima gli arresti sono stati convalidati e per loro disposto l’obbligo di firma in caserma. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
spaccio di drogaPolizia Localecase popolariBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...