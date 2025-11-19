Annullato sequestro a Venditti, i pm di Brescia ricorrono in Cassazione

La Procura di Brescia è pronta a depositare i ricorsi in Cassazione contro gli annullamenti da parte del Riesame dei decreti di sequestro dei dispositivi informatici, tra cui quelli dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, nelle due indagini intrecciate, ossia quella per corruzioni in atti giudiziari sul caso Garlasco e l’altra per corruzione e peculato sul cosiddetto «sistema Pavia».

Assenza di indizi

Come era emerso già nei giorni scorsi, dopo le ordinanze del Riesame (tre le udienze in totale e i rispettivi annullamenti), i pm bresciani depositeranno a breve i ricorsi alla Suprema Corte. I decreti di sequestro in relazione al presunto «sistema Pavia» sono stati annullati, oltre che per mancanza di parole chiave per le ricerche per la posizione di Venditti, anche proprio nel merito dell’assenza di indizi nelle indagini a carico del magistrato in pensione e del pm Pietro Paolo Mazza.

Quelli del caso Garlasco, invece, per mancata indicazione delle parole chiave e per il periodo troppo esteso indicato per le ricerche. Intanto, oggi potrebbero essere riconsegnati a Venditti i dispositivi, tra cui pc, telefoni e chiavette, che gli erano stati presi il 26 settembre, con le perquisizioni nell’inchiesta che vede indagato anche Giuseppe Sempio, padre di Andrea.