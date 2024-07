La famiglia di Mario Bozzoli ora chiede l’atto di morte

Per lo Stato l’imprenditore è ancora una persona scomparsa. La Procura è pronta a firmare

Mario Bozzoli al lavoro nella fonderia a Marcheno - Foto © www.giornaledibrescia.it

Vittima di omicidio. In un caso che oltre ad avere i contorni di un giallo fin dalle prime battute ora è la fotografia di un cortocircuito normativo tutto italiano. Se per la giustizia Mario Bozzoli è infatti vittima di un omicidio commesso dal nipote Giacomo condannato in tutti i gradi di giudizio, per lo Stato italiano l’imprenditore di Marcheno svanito nel nulla l’otto ottobre 2015 - gettato nel forno della fonderia di famiglia secondo i giudici - ad oggi è ancora una persona scomparsa. Con t