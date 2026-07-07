Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Le Pen condannata: può candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto

La Corte d’appello ha ridotto la pena da quattro anni a tre di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico: ridotta a 15 mesi l’ineleggibilità, che in questo modo è già stata scontata
Marine Le Pen - Foto Epa/Mohammed Badra © www.giornaledibrescia.it
Marine Le Pen - Foto Epa/Mohammed Badra © www.giornaledibrescia.it

La Corte d’appello ha confermato la colpevolezza di Marine Le Pen per l’affare degli assistenti parlamentari al parlamento europeo, riducendo la sua pena in prima istanza da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico.

Ridotta l’ineleggibilità

L’ineleggibilità, in prima istanza di 5 anni, è stata ridotta a 15 mesi, già scontati visto che l’ineleggibilità ha cominciato a decorrere dal marzo 2025. Resta quindi un anno da scontare con il braccialetto elettronico, ma nei mesi scorsi Marine Le Pen aveva detto che non avrebbe fatto campagna elettorale se costretta ad indossarlo.

Un’ipotesi che si sta già facendo strada è quella, per Le Pen, di chiedere una riduzione o adattamento della pena, anche se il braccialetto elettronico – fanno notare gli esperti – è già in sé un adattamento di pena. Se l’obbligo di un anno venisse ridotto a sei mesi, Marine Le Pen potrebbe fare campagna elettorale senza braccialetto elettronico a partire da gennaio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Marine Le Pencondannabraccialetto elettronicoFrancia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...