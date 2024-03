Maremosso al mercato del sabato per sensibilizzare sulle azioni anti-spreco

Ogni italiano spreca 481 grammi di cibo a settimana. È un dato dell’Osservatorio nazionale sugli sprechi alimentari. In tutto il mondo, nonostante le molteplici iniziative di sensibilizzazione, la quantità di cibo sprecato è ancora alto. Si conti che in provincia di Brescia l’associazione Maremosso di Rete Cauto recupera ogni anno 1,5 tonnellate di cibo, principalmente dalla grande distribuzione e dalle mense, oltre che da donatori, e le ridistribuisce a più di 250 realtà associative ed enti, contribuendo così a ridurre spreco e rifiuti.

Per rafforzare la sua azione di sensibilizzazione sul tema, Maremosso con il Comune di Brescia e con la collaborazione di Lions Internationals, Cooperativa sociale Cauto e Croce Rossa, da sabato 23 marzo e per una volta al mese fino a ottobre (20 aprile, 4 maggio, 22 giugno, 27 luglio, 24 agosto, 28 settembre, 26 ottobre) sarà presente con uno stand al tradizionale mercato cittadino del sabato mattina per divulgare l’importanza delle azioni anti-spreco, raccogliere eventuali eccedenze alimentari dagli operatori del mercato e dai cittadino, che potranno anche diventare sostenitori e ambassador di Maremosso.

Le eccedenze raccolte saranno ridistribuite ad associazioni della città o a nuclei familiari segnalati dai servizi sociali. L’iniziativa fa parte del progetto Dispensa Sociale di Maremosso, finanziata da Regione Lombardia.

Andrea Poli, assessore comunale alle Attività produttive, ha anticipato che «si parte dal mercato per coinvolgere anche i commercianti e i negozi». Luigi Moraschi, socio onorario di Maremosso e vicepresidente di Rete Cauto ha ricordato che «l’obiettivo è appurare se vi siano eccedenze alimentari nel mercato cittadino ed educare i cittadini al recupero e a ridurre gli sprechi». Valter Muchetti, assessore comunale alla Partecipazione, ha aggiunto: «Vogliamo arrivare al coinvolgimento dei cittadini anche attraverso i Consigli di quartiere».