Mare, monti, città d’arte o viaggio «on the road»: che ferie preferite?
Il modo in cui si sceglie di trascorrere le vacanze dice molto di come ciascuno intenda il tempo dedicato al relax e al riposo. E voi che vacanze preferite?
Per molti è tempo di partire per le vacanze
Per alcuni le vacanze vogliono dire solo una cosa: il mare, la spiaggia, l’ombrellone. Altri, invece, preferiscono le passeggiate tra i boschi e le escursioni per raggiungere i rifugi in alte quota. E il fresco, che si può trovare andando in altura. Ma le opzioni per le ferie non si riducono solo alla classica alternativa mare/montagna: c’è anche chi nei mesi estivi prende l’occasione per visitare città d’arte in Italia o all’estero e chi, invece, ama partire all’avventura, alla scoperta di più luoghi.
Mare, montagna, città d’arte o «road trip»: ora che si entra nel vivo dell’estate, il modo in cui si sceglie di trascorrere le vacanze dice molto di come ciascuno intenda il tempo dedicato al relax e al riposo. E voi che ferie preferite?