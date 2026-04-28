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A Marcheno letteratura, arte e guerra: quattro lezioni in maggio

Le serate, a cura dei professori Vincenzo Carola e Michele Marco Bono, si terranno in biblioteca
La letteratura di Leopardi è protagonista di uno degli incontri
La letteratura di Leopardi è protagonista di uno degli incontri

Un percorso che si dipana tra arte e guerra, partendo dal periodo classico fino ad oggi: il centro provinciale istruzione degli adulti e l’Assessorato alla Cultura di Marcheno propongono un ciclo di quattro lezioni lungo tutto il mese di maggio nella biblioteca del paese in via Martiri dell’Indipendenza.

Il programma

Le serate, a cura dei professori Vincenzo Carola e Michele Marco Bono, prenderanno il via il 5 maggio alle 20.30, con una lezione sul tema «Letteratura e guerra nell’antichità» e proseguiranno il 12 maggio con «Letteratura e guerra nell’età contemporanea», il 19 maggio con «L’ombra dell’altro: bagliori di umanità e di “pietas” nel fragore dell’Iliade» e il 25 maggio con l’ultimo incontro dal tema «Topi, rane e falsi eroi: la satira della guerra nei Paralipomeni di Leopardi».

L’iscrizione è effettuabile sia online che rivolgendosi alla biblioteca contattando il 030.8960174 o scrivendo a questo indirizzo mail, o scrivendo all’indirizzo mail dell’Università degli adulti. Per i primi 25 iscritti il corso sarà gratuito.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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lezioniarteletteraturaguerraMarcheno
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