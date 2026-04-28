A Marcheno letteratura, arte e guerra: quattro lezioni in maggio

Il programma

Le serate, a cura dei professori Vincenzo Carola e Michele Marco Bono, prenderanno il via il 5 maggio alle 20.30, con una lezione sul tema «Letteratura e guerra nell’antichità» e proseguiranno il 12 maggio con «Letteratura e guerra nell’età contemporanea», il 19 maggio con «L’ombra dell’altro: bagliori di umanità e di “pietas” nel fragore dell’Iliade» e il 25 maggio con l’ultimo incontro dal tema «Topi, rane e falsi eroi: la satira della guerra nei Paralipomeni di Leopardi».