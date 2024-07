Manzoni: «A Brescia criticità, ma anche numeri positivi»

I problemi ci sono ma non mancano i dati positivi. Gli spettri dell’emergenza Coronavirus sono ormai alle spalle e il trasporto pubblico cittadino mostra segnali di ripresa costante. Lo scorso anno, infatti, sui mezzi gestiti da Brescia Trasporti i passeggeri sono stati oltre 54 milioni e mezzo, in crescita rispetto al 2022.

«Ci stiamo avvicinando alla migliore performance, ovvero i 58 milioni di passeggeri. Performance raggiunta nel 2019 - spiega il vicesindaco delegato alla mobilità Federico Manzoni -. E questa è un’ottima notizia, non solo dal punto di vista economico. Significa aver riguadagnato anche la fiducia dei bresciani verso il mezzo pubblico».

Emergenza autisti

Nel 2023 la fetta principale di passeggeri è rappresentata ancora dagli autobus (usati da quasi 37 milioni e mezzo di persone), mentre ad utilizzare la metropolitana sono stati oltre 17 milioni.

All’orizzonte restano le nubi dell’incertezza, come ammette lo stesso Manzoni «Chiusa l’emergenza Covid si è aperta l’emergenza autisti, un problema trasversale a tutte le aziende di trasporto. Noi abbiamo chiesto a Brescia Mobilità soluzioni che consentissero di non lasciare le persone a terra e dopo un 2023 cominciato con criticità rileviamo che quest’anno sta andando meglio».

Diverse le ragioni alla base della carenza di conducenti, di fronte alla quale l’azienda ha lavorato proponendo nuovi bandi di reclutamento e fidelizzazioni contrattuali.

«Confidiamo - sottolinea Manzoni - che siano accolte anche misure normative per favorire il reclutamento di cittadini stranieri, attualmente impedito da un Regio decreto del 1931 ancora in vigore».

Ma quali sono le prospettive a settembre per il servizio urbano? «Dal momento che non abbiamo molti autisti faremo piccole modifiche alla rete per aumentare la velocità commerciale.

I percorsi saranno così più lineari e veloci». Inoltre con l’inizio della scuola aprirà anche il nuovo parcheggio Prealpino, così «le corse provenienti dalla Valtrompia potranno fare interscambio alla fermata metro».