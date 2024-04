Brescia Mobilità cerca autisti: la paga in base all’esperienza

Continua il percorso di rinnovamento dell’organico di Brescia Mobilità, che cerca autisti di autobus con un nuovo bando di selezione dedicato a conducenti con esperienza e con nuove ed interessanti condizioni economiche. La retribuzione per i nuovi assunti non sarà più identica per tutti - ovvero con il parametro 140 del Contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri internavigatori (Tpl - Mobilità) - ma con un inquadramento contrattuale definito sulla base dell’esperienza di guida maturata negli anni precedenti. Il bando con le nuove condizioni sarà inizialmente aperto fino al 19 maggio 2024 e successivamente replicato fino al raggiungimento dell’organico necessario al servizio.

Il bando

Il bando è pubblicato nella sezione «Lavora con noi - bandi di selezione» del sito. Si tratta di un nuovo spazio aperto dal gruppo per la creazione di nuovi posti di lavoro e per ampliare la propria squadra, in un momento storico nel quale il comparto della mobilità ha la costante necessità di rinnovare il proprio organico.

Lo scorso dicembre Brescia Mobilità aveva infatti proposto un bando innovativo nei contenuti: in aggiunta al tradizionale bando per la selezione di autisti, già in possesso di patente D e Cqc (Carta di qualificazione del conducente) persone, con riconoscimenti retributivi commisurati all’esperienza posseduta, è stato pubblicato un nuovo bando dedicato a chi vorrebbe intraprendere questa professione ma non possiede ancora le certificazioni necessarie. Il bando è nato da un progetto, lanciato in via sperimentale a fine 2017, che attraverso tre edizioni ha portato all’assunzione di 42 allievi autisti under 30 su un totale di più di 280 candidature e alla creazione dell’Accademia «Giovani allievi Brescia Trasporti».

L’Accademia è così tornata con una formula rinnovata: è infatti previsto che sia Brescia Trasporti, l’azienda del Gruppo che si occupa di gestire le linee autobus, a sostenere per intero i costi di iscrizione all’autoscuola e di ottenimento di patente D e Cqc persone, dopo un percorso formativo che comprenderà lezioni di guida e corsi teorici e pratici.