Incendio alla Versalis di Mantova: nube visibile per chilometri

A prendere fuoco è stato il magazzino dei solidi dei polimeri stirenici dello stabilimento chimico: i cittadini sono invitati a tenere porte e finestre chiuse ma per ora Arpa non ha evidenziato valori critici nell’aria

12 giugno 2026 1 ' di lettura

L'incendio alla Versalis di Mantova Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incendiostabilimento chimicoMantova Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...