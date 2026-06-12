Incendio alla Versalis di Mantova: nube visibile per chilometri

Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco nello stabilimento chimico Versalis di Mantova, dove questa mattina è divampato un incendio nel magazzino dei solidi dei polimeri stirenici. Le fiamme sono state confinate al solo deposito ed è stata evitata la propagazione alle altre strutture del sito produttivo.
Sono ancora sette le squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento, supportate da due autobotti chilolitriche e da un robot antincendio. Il monitoraggio dell’area viene effettuato anche con i droni del Corpo nazionale dotati di termocamera.
Secondo quanto comunicato dall’azienda, «nessuna persona è rimasta coinvolta e non risultano interessati impianti». Versalis ha inoltre spiegato di aver «attivato immediatamente tutte le procedure di emergenza previste, informando tempestivamente gli enti competenti». Al momento le cause del rogo non sono note e saranno oggetto di accertamenti.
L’aria
Restano intanto in vigore, fino a nuova comunicazione, le ordinanze emesse dai sindaci del territorio, con l’invito ai cittadini a non sostare all’esterno e a mantenere chiuse porte e finestre. Lo ha stabilito il prefetto Roberto Bolognesi al termine della riunione del Comitato d’emergenza convocata nella tarda mattinata.
Nel pomeriggio è previsto un nuovo incontro del Comitato, che valuterà i dati sulla qualità dell’aria rilevati da Arpa insieme all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e del vento, per decidere eventuali ulteriori misure.
Arpa ha posizionato due campionatori per i rilievi ambientali. Secondo quanto riferito, la nube prodotta dall’incendio appare meno densa. L’agenzia regionale ha inoltre comunicato che, al momento, non sono stati evidenziati valori critici nei monitoraggi effettuati.