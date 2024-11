Il font della città di Brescia è stato usato per affissioni polemiche

Questa mattina in viale della Bornata a Brescia sono comparse delle affissioni polemiche che sfruttano il logo del Comune di Brescia e il font recentemente divulgato in occasione della presentazione del brand della città, già criticato dal centrodestra.

Ricalcando lo stile della comunicazione istituzionale, giocano sul motto «Brescia la tua città europea», storpiandolo in «Brescia la tua città giargiana». La grafica è esattamente la stessa: durante la presentazione al pubblico, lo studio di comunicazione che ha ideato il brand e il carattere tipografico (Gummy Industries) aveva dichiarato che quest’ultimo sarebbe stato a disposizione di chiunque, scaricabile da Internet.

Al gioco di parole si aggiungono un insulto in bresciano e un disclaimer che polemizza dichiarando che «la tua opinione non conta se non sei di qualche minoranza».