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Manerbio, sperona cinque auto in sosta e poi si ribalta

Alla guida della macchina un uomo di 30 anni. Ancora da chiarire la causa dell’incidente: i passanti presenti nella zona sono rimasti illesi
Alessandra Portesani
L'auto ribaltata
L'auto ribaltata

Fa strike di auto in pieno centro a Manerbio: sperona cinque veicoli in sosta e poi si ribalta. Momenti di paura ieri sera (sabato 14) intorno alle 21.30 in via Magenta dove una Bmw, dopo aver urtato cinque auto parcheggiate, ha terminato la propria corsa ribaltandosi sulla carreggiata. Per fortuna, i passanti presenti nella zona sono rimasti illesi.

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, considerando che il sinistro è avvenuto in una zona centrale e frequentata del paese. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Manerbio, impegnati nei rilievi e negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Alla guida dell’auto che si è ribaltata si trovava un uomo di 30 anni, che avrebbe perso il controllo del veicolo. Ancora da chiarire le causa.

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