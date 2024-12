Manerbio, multe salate da 250 euro per chi abbandona i rifiuti

Lotta dura ai furbetti della spazzatura che deliberatamente abbandono rifiuti nelle zone più recondite del paese. Con una recente delibera di Giunta, l’Amministrazione comunale di Manerbio ha stabilito un corposo aumento delle sanzioni in caso di abbandono di rifiuti, previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 7 del «Regolamento comunale di polizia urbana».

L’aumento

La nuova sanzione, infatti, è stata portata a 250 euro, quando in passato andava da 25 a 100 euro (con pagamento in misura ridotta pari a 33 euro) in caso di abbandono su suolo pubblico, e da 50 a 250 euro (con pagamento in misura ridotta pari a 83 euro) in caso di abbandono in rogge e corsi d’acqua.

«Con questa iniziativa – spiega il sindaco Paolo Vittorielli, che ha tenuto per sé la delega alla sicurezza – abbiamo voluto dare maggior efficacia all’attività di repressione, colpendo più duramente gli incivili che abbandonano sul territorio rifiuti di qualsiasi genere, anche una semplice lattina. Molte sono state, infatti, le operazioni di identificazione dei “furbetti” che la nostra Polizia locale ha portato a termine negli ultimi mesi, ma occorreva anche un inasprimento delle sanzioni per contrastare più efficacemente il dilagare di questo malcostume».

Furbetto trovato

Ultimo episodio, in ordine di tempo, quello registrato lo scorso mese, quando un individuo ha abbandonato decine di sacchi neri di rifiuti, senza rendersi conto che al loro interno c’erano documenti e buste che portavano il suo nome, cognome e indirizzo. Alla Polizia locale, coordinata dal comandante Massimo Paini, non è restato che rintracciarlo e metterlo davanti alle sue responsabilità. Nei numerosi sacchi neri rinvenuti era stipato materiale di ogni tipo, diversi metri cubi di rifiuti che avrebbero dovuto essere suddivisi e smaltiti nel rispetto dell’ambiente e delle norme e che invece sono stati abbandonato in strada. «L’auspicio – aggiunge il primo cittadino – è che il gravoso aumento delle sanzioni possa far desistere chi abitualmente pone in essere questi comportamenti incivili e costituisca un concreto deterrente nei confronti di eventuali futuri trasgressori».