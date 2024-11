Manerbio, abbandona i rifiuti ma lascia i documenti: denunciato

Abbandono di rifiuti illecito a Manerbio: la Polizia locale ha denunciato a piede libero un manerbiese.

Il fatto

Nei sacchi lasciati per strada gli agenti hanno rinvenuto documenti che hanno incastrato l’uomo. L’abbandono é stato scoperto mercoledì mattina poco dopo le 8, in via della Silva.

Alcuni residenti hanno avvisato le forze dell’ordine che sono intervenute immediatamente e hanno avviato le indagini.