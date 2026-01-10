Giornale di Brescia
﻿CronacaBassa

Manerbio, in ristrutturazione i ponti sul Mella e su via Brescia

Umberto Scotuzzi
Per il primo i lavori sono alla fase finale, per il secondo servirà un anno
Due viadotti sotto i ferri a Manerbio - © www.giornaledibrescia.it
Arriva la messa in sicurezza per due ponti stradali che attraversano il territorio di Manerbio e che scorrono lungo la Provinciale 45 bis - Gardesana occidentale.

Nel primo caso, a finire sotto i ferri, è il ponte sul fiume Mella, per il quale i lavori sono in dirittura d’arrivo, visto che il termine è fissato per il mese di gennaio, salvo prolungamenti dettati anche dalle condizioni meteorologiche. Il viadotto è stato interessato da un intervento di consolidamento, dopo che il monitoraggio tecnico aveva mostrato criticità. L’investimento è di 900mila euro, 538mila dei quali per opere in corso di esecuzione da parte di una ditta padovana.

Di altra natura, invece, il cantiere da poco allestito lungo via Brescia, a poche centinaia di metri dal centro acquatico Le Cupole. Qui, da alcune settimane, il ponte che sovrasta la 668 Lenese e la linea ferroviaria Brescia-Cremona, è impacchettato. Anche in questo caso il monitoraggio tecnico ha portato alla luce profonde fenditure nell’impalcato e nei plinti. Qui, invece, occorrerà maggior tempo per affrontare l’intervento, la cui scadenza è programmata per l’inizio del prossimo anno.

Le due opere rientrano nel piano per la sicurezza dei ponti in provincia di Brescia varato nel 2014 e destinato a durare sino al 2029. E grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e matematica dell’Università di Brescia sarà attuata una mappatura lungo i 1.408 chilometri di strade provinciali dei 477 ponti, attribuendo loro uno stato di salute e di relativa cura. 

