Manerbio, cadono calcinacci: chiusa la palestra delle elementari

Cadono calcinacci: chiusa in via precauzionale la palestra delle scuole elementari. È questo quanto avvenuto nel pomeriggio di oggi a Manerbio. La struttura che si trova nel plesso dell’istituto comprensivo di via Galliano è utilizzata non solo dai bambini della primaria, ma anche dalle varie associazioni del paese.

Ad interessarsi della criticità che ha interessato la struttura anche l’assessore allo Sport Mario Mantovani. «In seguito alle abbondanti precipitazioni di questi giorni si è formata un’infiltrazione che ha provocato la caduta di un pannello di circa 20 cm per 40 nella palestra delle scuola primaria – precisa –. Siamo stati allertati poche ore fa dalla dirigenza scolastica e subito ci siamo coordinati, insieme al collega ai lavori pubblici Andrea Almici, per una verifica, coscienti che c’erano delle attività programmate».

Sopralluogo

Mantovani ha specificato: «La criticità è del tutto circoscritta e, pur ritenendo di lieve entità la questione, visto che nel pomeriggio la palestra sarebbe stata usata per attività sportiva ed avrebbe coinvolto in particolare bambini e ragazzi, ho deciso per pura precauzione di chiedere all’ufficio competente di interdire l’utilizzo della struttura fino a lunedì. Con l’inizio della settimana, verranno svolti tutti i controlli e interverranno i manutentori per garantire la massima sicurezza a chi usa la palestra».

Le associazioni interessate dalla chiusura sono state infatti contattate dal Comune che ha comunicato loro l’inagibilità temporanea: lunedì, dopo i controlli, si valuterà dunque se rendere nuovamente agibile la palestra.