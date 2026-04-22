Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Manerbio, Anpi-Cgil e Forza Nuova: due piazze, ma nessuno scontro

Alessandra Portesani
Da una parte una trentina di manifestanti di estrema destra, dall’altra una sessantina di persone afferenti a partiti di sinistra, Anpi e Cgil
Lo striscione «Brescia è antifascista» a Manerbio - © www.giornaledibrescia.it
Lo striscione «Brescia è antifascista» a Manerbio - © www.giornaledibrescia.it
AA

In piazza Falcone c’erano una trentina fra militanti di Forza Nuova e cittadini, a meno di un chilometro di distanza, in piazza Italia, sono arrivate una sessantina di persone, tra questi anche afferenti ai partiti di sinistra, alla Cgil e all’Anpi. Due manifestazioni ben distinte che si sono svolte senza tensione alcuna sotto lo sguardo vigile delle forze dell’ordine, che avevano concordato con i due schieramenti l’organizzazione di presidi stabili anziché vere e proprie manifestazioni itineranti.

Il comizio

Un piccolo comizio con le bandiere di Forza Nuova si è svolto in piazza Falcone, dove i militanti del gruppo di estrema destra hanno voluto ribadire le ragioni della loro presenza: «Nessuna strumentalizzazione: la passeggiata doveva essere anonima e serviva a sostenere i cittadini di Manerbio dopo i recenti fatti – hanno spiegato i partecipanti –. Purtroppo la camminata è stata vietata a causa dell’intervento dell’Anpi di Manerbio. La Questura ci ha autorizzato a fare un presidio statico con i nostri simboli, concedendoci anche l’opportunità di fare un piccolo comizio contro il degrado».

«Strumentalizzazione»

Presenti invece alla serata in piazza Italia c’erano, tra gli altri, anche il presidente provinciale dell’Anpi Lucio Pedroni: «La loro passeggiata era una strumentalizzazione – ha dichiarato –. Da qualche tempo questa organizzazione sta sfruttando le difficoltà sociali che si vivono nei nostri comuni». A pochi passi da Pedroni c’era Francesco Bertoli, segretario generale della Cgil che ha ricordato l’assalto di alcuni attivisti di estrema destra alla sede della Cgil a Roma: «Non si dovrebbe dare spazio pubblico a questi gruppi che si sono macchiati di simili atti», ha spiegato.

Presente in piazza Italia anche Alessandro Desplanque, presidente della locale sezione Anpi. «Una volta terminati i presidi e le provocazioni – ha sottolineato – il problema resta e deve essere affrontato con discernimento. Il tema della fruibilità urbana, che rende difficile la convivenza, deve essere preso in carico dalla comunità e dalle forze politiche, con riflessioni profonde. Il mio sogno è quello che una ragazza possa andare al cinema da sola senza essere importunata».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
AnpiCgilForza NuovaManerbio
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario