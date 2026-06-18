Moniga, rubano la borsa a una ragazza e poi la spingono a terra: arrestati

è successo tutto all’interno di un locale sul lungolago a Moniga del Garda. È qui che due giovani, nel tentativo di fuggire dopo aver rubato la borsetta a una ragazza, hanno spinto a terra la vittima. Per questo, quando sono stati fermati dai carabinieri sono stati arrestati per rapina impropria.
La dinamica
Il fatto è successo nella serata di ieri, mercoledì 17 giugno. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Radiomobile di Salò, i due giovani romeni si sono impossessati della borsa di una giovane donna presente nel locale. Le richieste di aiuto della giovane hanno immediatamente attirato l’attenzione di alcuni avventori del locale che, hanno impedito ai due di scappare
Nel frattempo, sul posto sono intervenuti i militari, che sono riusciti a bloccare i due e a ricostruire la dinamica dell'accaduto.
L’importanza delle segnalazioni
La refurtiva è stata integralmente recuperata e restituita alla legittima proprietaria. L’operazione conferma l’efficacia del dispositivo di controllo del territorio garantito dall'Arma dei Carabinieri e l'importanza della tempestiva segnalazione dei cittadini, elementi che hanno consentito di assicurare rapidamente i responsabili alla giustizia e di restituire alla vittima quanto sottratto.