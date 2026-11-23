Una persona è ricoverata in ospedale dopo il rilascio di una «sostanza sconosciuta» nell’aria durante un concerto alla Co-op Live di Manchester, ieri sera. Lo scrive Sky News. Oltre 12mila persone sono state fatte uscire. Poco dopo le 22, la polizia ha dichiarato lo stato di emergenza in seguito alle segnalazioni di spettatori che, durante il concerto del rapper Don Toliver, mostravano sintomi riconducibili a un’intossicazione da stupefacenti. Più di 50 persone hanno avuto bisogno di cure sul posto e sono state avviate operazioni di «decontaminazione». Sui social sono circolati video che mostrano persone tossire e coprirsi la bocca mentre lasciano il locale.
Inizialmente la polizia aveva ipotizzato che potesse trattarsi di gas lacrimogeno, ma in seguito ha parlato di una «sostanza sconosciuta». Il servizio di ambulanze del Nord Ovest ha riferito che oltre 50 persone, alcune delle quali con sintomi oculari e respiratori, sono state assistite sul posto. All’arena è stata inviata una squadra specializzata nella gestione di aree a rischio e, a titolo precauzionale, sono state avviate le operazioni di «decontaminazione».
«Chiunque abbia partecipato all’evento di stasera e abbia successivamente notato effetti collaterali o si sia sentito male dovrebbe consultare un medico», ha dichiarato il servizio di ambulanze.
I soccorsi
La polizia della Greater Manchester ha riferito che oltre 12mila spettatori sono stati fatti uscire in sicurezza dall’arena, la più grande del Paese. «La nostra dichiarazione di stato di emergenza ci ha permesso di garantire che i servizi di emergenza e le agenzie partner potessero collaborare in modo rapido ed efficace per coordinare una risposta sicura», ha affermato la vice capo della polizia Steph Parker. «Ora inizieremo a comprendere appieno di quale sostanza si trattasse e come si sia verificato questo incidente».
Co-op Live ha dichiarato che si è verificato un «incidente tra la folla» e che sta collaborando con la polizia per «individuare la causa e prendere i provvedimenti opportuni».