Mancano 164 medici di base in provincia di Brescia: ora c’è un nuovo bando

Sul nostro territorio gli attivi sono 748. Ecco le zone «disagiatissime» in cui sono previsti gli incentivi

3 ' di lettura

Un medico di base firma una ricetta

Aaa cercasi medici di medicina generale disponibili a coprire, in provincia di Brescia, 164 posti vacanti. L’appello parte da Regione Lombardia che, attraverso un bando con scadenza fissata sabato 9 aprile, offre 1.435 incarichi più 53 per i pediatri di libera scelta, dei quali sette riguardano in provincia di Brescia. Numeri alti perché, si sa, i medici di medicina generale mancano proprio. Quanti sono i medici di base Nel Bresciano, ad oggi, se ne contano 748: in Valcamonica sono 59 (l’elenco