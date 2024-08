Mamma e figlia con braccialetto elettronico dopo un anno da stalker

L’ha seguito fin sotto casa, ma anche in palestra, al cinema, sotto casa della sua migliore amica, al lavoro, tra gli scaffali di un centro commerciale e addirittura al comando della Polizia locale. L’ha fatto da sola, ma il più delle volte accompagnata dalla mamma. Lasciata dal ragazzo dopo quattro mesi di relazione scandita, a detta di lui da continue scenate di gelosia, ha trasformato l’ultimo anno di vita del giovane in un vero e proprio incubo.

La denuncia

Lui, 28enne della Valtrompia, ha sopportato per circa 12 mesi. Quando si è accorto di essere stato seguito anche negli istanti in cui era al comando della Polizia Locale per raccontare la sua personale condanna e chiedere consiglio, ha deciso di mettere tutto nero su bianco e denunciare la ex e la madre. Che ora, per ordine del giudice delle indagini preliminari Alessandra Sabatucci, devono indossare il braccialetto elettronico e lasciare al ragazzo uno spazio di azione di almeno 500 metri.