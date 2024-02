Maltrattamenti nella ginnastica ritmica, l’allenatrice patteggia due anni

Ha patteggiato una condanna a due anni con sospensione della pena – ma con l’obbligo di sottoporsi a un percorso riabilitativo – Stefania Fogliata, ex allenatrice di ginnastica ritmica denunciata da alcune sue ex atlete per i maltrattamenti ai quali, secondo le accuse, le sottoponeva durante gli allenamenti in palestra.

La donna, che non allena più e lavora in un altro settore, ha risarcito ciascuna delle sue vittime che si sono costituite parte civile e inviato a ciascuna una lunga lettera di scuse.