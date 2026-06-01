Maltratta i genitori: arrestato un 53enne, grave il padre dopo un malore

L’intervento dei militari è scattato nella tarda serata di ieri, domenica 31 maggio, al culmine di una violenta lite scoppiata per futili motivi all’interno dell’abitazione familiare. Secondo quanto ricostruito, il 53enne avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente gli anziani genitori, di 76 e 78 anni.

Durante l’alterco il padre, 76 anni, ha accusato un grave malore, verosimilmente legato allo stress e alla violenza subita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, valutate le condizioni dell’uomo, ne hanno disposto il trasferimento d’urgenza in eliambulanza, in codice rosso al Civile Brescia, dove si trova tuttora ricoverato. La madre non ha riportato lesioni fisiche e ha rifiutato le cure mediche.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici: lo scorso 31 marzo era stato denunciato per episodi analoghi, con l’attivazione delle procedure di tutela previste dal Codice Rosso.

I carabinieri, arrivati tempestivamente sul posto, hanno bloccato il 53enne. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arrestato è stato portato a Canton Mombello.