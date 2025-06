Maltempo, treni cancellati e forti ritardi lungo la Milano-Venezia

Giornata da incubo per i passeggeri della rete ferroviaria del Nord Italia. Per permettere verifiche tecniche sulla linea Milano-Venzia tra San Bonifacio e Montebello, a seguito di condizioni meteo critiche, due treni Frecciarossa che sarebbero dovuti passare anche per Brescia sono stati cancellati. Si tratta del treno FR 9744 in partenza da Venezia-Mestre alle 16.30 e di quello FR 9747 in partenza da Milano Centrale alle 16.45.

Ma non finisce qui. Pesanti ritardi, fino a 160 minuti, si registrano anche su altre corse (qui è possibile consultare tutti gli orari in tempo reale). Il tutto si somma allo sciopero di Trenord indetto per oggi.