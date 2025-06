Violenta grandinata a Chiari, danni alla Radiologia dell’ospedale

Chiari sott'acqua attorno a mezzogiorno. Una violenta perturbazione, accompagnata da forte vento e grandine, ha attraversato la cittadina dell'Ovest Bresciano. In centro storico colpito pure l'ospedale Mellini. Qui Asst Franciacorta comunica «danni alla struttura della Radiologia. Pertanto, le prestazioni radiologiche potrebbero subire sospensioni o variazioni. Gli utenti coinvolti verranno contattati direttamente da Asst Franciacorta per l’eventuale riprogrammazione dell’appuntamento. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la comprensione».

Il Comune ha disposto la chiusura di tutti i sottopassi ferroviari, a causa di allagamenti, che si sono verificati anche in diversi scantinati privati. Come spiega il vicesindaco di Chiari, Roberto Campodonico, sono attualmente in corso «interventi multipli e coordinati per risoluzione emergenze con i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile di Chiari, le Forze dell’Ordine, gli operatori di Chiari Servizi e del Settore Manutenzione del Comune. Invitiamo comunque alla massima prudenza per ogni spostamento su strada», anche per il rischio di caduta delle piante, indebolite dal vento.