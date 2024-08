Attraversano di corsa l’A4 a Rovato fermando le auto

Una ventina di persone ha attraversato di corsa l’autostrada A4 sotto la grandine, fermando le auto di passaggio, che fortunatamente stavano viaggiando a bassa velocità per via della forte pioggia. È l’insolita, e pericolosa, scena che si sono trovati davanti gli automobilisti che stamattina verso le 8 transitavano in A4 all’altezza dell’area di servizio Sebino, poco prima di Rovato.

«Sembrava stessero scappando, per fortuna dato che grandinava stavamo tutti andando molto piano. Li ho visti a cavalcioni sul guardrail e poi correre tra le corsie», racconta un automobilista comprensibilmente spaventato.

La Polizia stradale sta verificando le segnalazioni. L’ipotesi più probabile è che si tratti di un gruppo di lavoratori agricoli sorpreso dalla grandine mentre erano impegnati nella vendemmia.