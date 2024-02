Maltempo nel Bresciano: treni cancellati, frane e una valanga a Lozio

Il maltempo si abbatte anche sulla circolazione ferroviaria. A causa delle continue piogge diversi treni, sia regionali sia alta velocità, tra Milano e Venezia stanno subendo ritardi fino a 80 minuti e cancellazioni, impattando anche sui pendolari bresciani.

La circolazione tra Vicenza e Padova è sospesa da ieri per condizioni meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione di alcuni fiumi.

Anche il territorio bresciano continua a essere monitorato. I laghi restano attenzionati con il livello dell’acqua che preoccupa, specialmente quello di Garda, dove ieri è stato autorizzato un scarico maggiore verso il fiume Mincio per evitare situazioni di rischio. Nella notte i vigili del fuoco al lavoro per qualche criticità sul medio lago, nella zona di Salò, a causa delle continue piogge.

Paura in Vallecamonica per una valanga che si è staccata a Sommaprada di Lozio. Non si registrano feriti.

La valanga a Sommaprada di Lozio - Foto © www.giornaledibrescia.it

Un muro privato è invece franato nella zona di via Vigne a Piancogno. Non è stata interrotta la strada, ma i tecnici faranno un nuovo sopralluogo in mattinata.

Nella Bassa invece è rientrata l’emergenza a Quinzano dopo che ieri il fiume Savarona aveva raggiunto quasi il limite.