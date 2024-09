Maltempo nel Bresciano, danni ingenti nella bassa Valsabbia

Tutto a metà pomeriggio, quando la pioggia che ha cominciato a cadere fin dal mattino in tutta la provincia di Brescia, si è lasciata andare a fenomeni temporaleschi di forte intensità. E ogni volta c’è da aver paura: il fenomeno colpisce aree delimitate con inaudita violenza.

È il segno dei tempi e soprattutto del mutamento climatico. Questa volta i danni maggiori li avrebbe subiti la bassa Valsabbia, per fortuna senza che venissero coinvolte delle persone: per fortuna non si registrano feriti. Mentre sono diversi gli allagamenti di cantine e strade, persino un paio di incidenti stradali.

L’episodio più serio

La situazione più grave a Clibbio di Sabbio Chiese, dove è improvvisamente esondato il Rio Real: uscito dagli argini, il torrente si è messo a scorrere in mezzo al paese, trascinando con se una gran quantità di detriti, per poi disperdersi nei campi in direzione del Chiese.

L'intervento dei vigili del fuoco a Clibbio

Particolarmente colpita la via San Lorenzo, dove l’acqua, la ghiaia e i sassi hanno spaventato non poco i residenti impossibilitati ad uscire in strada per poi invadere scantinati e rimesse. Danni ingenti, in particolare all’edificio al civico 34. Nel giro di qualche ora, cessata la pioggia, l’intervento dei Vigili del fuoco arrivati da Salò, di una ditta coi mezzi per il movimento terra, dei dipendenti comunali e dei volontari Alpini della Protezione civile, ha riportato tutto alla quasi normalità. Sul posto anche carabinieri e agenti della Locale della Valsabbia.

A Villanuova sul Clisi, invece, l’acqua si è portata via una strada sterrata secondaria. Una frana ha interessato anche il retro del ristorante Edonè, a Roè Volciano, dove ci sono i parcheggi e anche una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici. Una pianta è caduta a Soprazocco di Gavardo e a Villanuova si è riempito il solito sottopasso, lungo la tangenziale della Valsabbia, situazione questa che ha richiesto l’intervento degli operai Anas perché tutto potesse tornare alla normalità. Interventi minori. Per il resto piccoli smottamenti e qualche cantina allagata, sempre nella bassa Valsabbia.

Quando arriva un temporale, insomma, lascia sempre il segno. L’asfalto, reso viscido dalla pioggia, ha provocato anche un paio di incidenti, per fortuna senza feriti gravi: lungo la 237 del Caffaro fra Barghe e Preseglie, dove una Ford scivolata in curva ha centrato in pieno una Subaru, e a Lavenone, dove un pullman non si sa come è andato a sbattere contro la parete esterna della vecchia Galleria del tram, provocando parecchi disagi alla circolazione.